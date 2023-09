La Rai investe sulla sede di Milano: ma quando arrivano i programmi?

La Rai investe sulla sede di Milano: il progetto al Portello

Sono anni che si parla di un potenziamento della sede Rai a Milano. E un passo decisamente significativo in questo senso pare essere la scelta di realizzare i nuovi studi al Portello, nel cuore di City Life. Il progetto del Campus Gattamelata che vede protagonista Fondazione Fiera Milano è incardinato, l'edificio dovrebbe essere pronto per il 2028 e la Rai ne sarà affittuaria sino al 2050 con un canone annuo di circa 5,5 milioni. Risorse che la Rai conta di recuperare mettendo in vendita l'edificio di corso Sempione. Palazzo storico perchè da qui fu trasmesso il primissimo telegiornale che diede avvio alle trasmissioni. La Rai conta di ricavare dalla vendita dell'edificio firmato Giò Ponti circa 100 milioni di euro. Saranno poi naturalmente abbandonati gli studi in affitto di via Mecenate.

Rai: sempre meno programmi prodotti a Milano

Il tutto però mentre dal punto di vista della produzione dei programmi, la Rai sembrerebbe ad oggi smobilitare il proprio impegno su Milano. Lo annota oggi il Fatto Quotidiano: Che tempo che fa era la più grande produzione gestita a Milano e questo autunno il programma, come noto, non ci sarà. Idem La parola di Gramellini. Quelli che il calcio ha chiuso nel 2021. Restano Stasera c'è Cattelan, alcune puntate di Kilimangiaro, E' sempre mezzogiorno, La domenica sportiva, Ore 14 e Tv talk. Unico nuovo arrivo: Affari tuoi di Amadeus. Allo stato attuale, pochi progetti per giustificare l'ambiziosa attività immobiliarista della Rai su Milano. Ma con il tempo le cose potrebbero ancora cambiare.