"La Regione ha corretto i dati dei contagi", Lombardia verso la zona arancione

"I dati della sorveglianzaepidemiologica Covid-19 forniti dalla Regione Lombardia il 20 gennaio cambiano il numero di soggetti sintomatici notificati dalla stessa Regione. Pertanto, una rivalutazione del monitoraggio si rendenecessaria alla luce della rettifica fornita dalla Regione Lombardia", questa è la conclusione a cui è giunto dell'Istituto superiore di sanità dopo l'integrazione di dati forniti dalla Lombardia, all'attenzione della Cabina di regia, ancora riunita. (QUI IL DOCUMENTO COMPLETO)

"Per la settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2020 in Lombardia -si legge - sulla base dei dati forniti il 13 gennaio 2021, rettificati solo per la parte relativa alla sorveglianza epidemiologica il giorno 20 gennaio la regione mantiene la classificazione di rischio alto, ma in presenza di uno scenario di trasmissione compatibile con uno scenario 1". A cambiare non è il rischio di trasmissione dell'epidemia, ma il valore Rt, che viene calcolato sulla base dei casi sintomatici di Covid-19. In base all'integrazione dei dati fornita il 20, l'indice Rt in Lombardia è inferiore a 1.

QUI IL DOCUMENTO COMPLETO