Milano

Sabato, 23 gennaio 2021 - 09:02:00 Rt in Regione Lombardia, Confesercenti: "Fare luce su responsabilità". VIDEO Caos sui dati relativi al monitoraggio del Covid in Regione Lombardia, Confesercenti tuona: "Capire le responsabilità, danni incalcolabili per le imprese"

Rt in Regione Lombardia, Confesercenti: "Fare luce sulle responsabilità" «Quanto apprendiamo in ordine alla classificazione della Lombardia in zona rossa dallo scorso 17 gennaio per un errore sui dati relativi al monitoraggio è semplicemente inqualificabile» tuona Gianni Rebecchi, Presidente di Confesercenti regionale Lombardia. «Se queste notizie saranno confermate – riprende Rebecchi – chiediamo che la Lombardia venga immediatamente riclassificata e che si faccia piena luce sulle responsabilità di una scelta che ha portato danni incalcolabili per centinaia di migliaia d’imprese lombarde che sono state costrette alla chiusura o hanno comunque dovuto subire le pesantissime restrizioni di questa assurda vicenda».