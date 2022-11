La rete apprezza Attilio Fontana. L'indagine sulle interazioni di SocialCom

In vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia, la rete (social + forum + siti d'informazione) esprime un apprezzamento maggiore per il governatore uscente Attilio Fontana, il cui sentiment positivo si attesta al 52,51%. Fontana stacca di undici punti percentuali candidati Letizia Moratti (41,36%) e tredici punti Pierfrancesco Majorino (39,41%), gli altri principali candidati.

La ricerca di SocialCom con l'ausilio della piattaforma Blogmeter

È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l'ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni sulla Lombardia tra il primo giugno e il 25 novembre, eseguendo un focus sulle elezioni regionali che si svolgeranno nel 2023. Fontana è anche il candidato più seguito sui social: la sua fanbase (totale dei fans e followers di Facebook, Twitter e Instagram) è di 366.111. Dietro di lui Majorino (73.075) e Moratti (11.097). Il governatore uscente è inoltre il candidato in grado di ingaggiare maggiormente gli utenti sui social. I suoi canali proprietari hanno prodotto oltre 1M di interazioni nel periodo oggetto dell'analisi, contro i 366K di Majorino e i 62K di Moratti.

Il nome dell'ex vicepresidente della Lombardia è quello che produce al momento più interazioni

Il nome dell'ex vicepresidente della Lombardia è quello che produce al momento più interazioni e sembra aver polarizzato fortemente le discussioni. Su Moratti, negli ultimi sei mesi, il totale delle interazioni è di 1,12M, delle quali 717K prodotte tra il 2 e il 25 novembre. I social non sembrano avere apprezzato la sua decisione di dimettersi e candidarsi con il Terzo Polo.

Sentiment negativo nei confronti di Letizia Moratti, apprezzata solo dai giornalisti

Il sentiment negativo nei suoi confronti, nei venti giorni successivi al 2 novembre (57,6%), è superiore infatti di undici punti percentuali rispetto alla media registrata negli ultimi sei mesi (46,02%). Moratti registra un sentiment prevalentemente positivo solo tra i siti d'informazione (46,06%), mentre sembra poco apprezzata sui social, con un sentiment negativo che si attesta al 56,4%. Anche Majorino registra lo stesso trend (sentiment prevalentemente positivo tra i siti d'informazione e sentiment prevalentemente negativo sui social). Al contrario, Attilio Fontana incassa un maggiore apprezzamento sui social (57,8% positivo) che tra i siti d'informazione (50,35% positivo).