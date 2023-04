La rom 25enne arrestata venticinque volte in dodici anni

Arrestata venticinque volte in dodici anni per furti in appartamento tra Milano, Firenze, Brindisi e Oristano. E' il poco invidiabile record di una ragazza oggi 25enne, che fa fuori e dentro dal carcere da quando di anni ne ha quattordici. E' di questi giorni l'ennesima carcerazione per la donna, di etnia rom, che solo sabato era stata fermata dai carabinieri mentre con due complici cercava di forza la porta di ingresso di un appartamento in via Capecelatro in zona San Siro a Milano. Avevano con loro alcuni ferri del mestiere ma fortunatamente, come riferisce Ansa, una residente le ha notate in tempo dando l'allarme.

La 25enne ha chiesto i domiciliari per poter allattare il neonato

La 25enne era a piede libero nonostante un provvedimento definitivo di carcerazione per sette anni e sei mesi emesso dal Tribunale di Pavia. Nel curriculum della donna, tra gli svariati colpi messi a segno, anche l'appartamento di un parroco. La 25enne è ora a San Vittore ma ha chiesto i domiciliari per poter allattare il proprio figlio neonato.