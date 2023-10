La Russa: "Abbattere San Siro è come abbattere la Tour Eiffel". VIDEO

La Russa: "Abbattere San Siro è come abbattere la Tour Eiffel"

"Continuo a dire che San Siro non vada abbattuto. Mi avessero ascoltato oggi saremmo a metà strada: proponevo di lasciare San Siro e di costruire vicino il nuovo stadio”, sulla questione dell’abbattimento dello Stadio San Siro è intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa, che si è espresso a margine degli Stati Generali dell’Intelligenza Artificiale. “Penso che ancora si possa fare se Inter e Milan volessero insieme. Altrimenti il comune si metta la mano sulla coscienza e discuta con l’Inter: magari l’Inter è d’accordo a prendersi da sola San Siro sempre che possa il Milan cominciare a giocare da un’altra parte. Qual è la mia indicazione? Tornate indietro, lasciate San Siro, costruitevi insieme un nuovo stadio al fianco di San Siro”, ha affermato.

La Russa: "Sono i milanesi a non volere che si abbatta San Siro"

"Il vincolo della sovrintendenza si aggiunge al vincolo dei milanesi: i milanesi non vogliono abbattere San Siro anche se non ci fosse il vincolo. È la Scala del calcio: nel mondo se uno parla di Milano la prima cosa di cui si parla è il Duomo, la seconda è la Scala e la terza è San Siro”, ha aggiunto La Russa. “È come abbattere la Torre Eiffel: eppure è lì, è di ferro, non è che sia un granché questa Torre Eiffel. Prima la Madonnina, poi la Scala che è il tempio della musica e poi San Siro che è il tempio delle pedate”