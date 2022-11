La Russa, Fontana, Salvini sulla A52. Parata di big all'inaugurazione

Parata di big per l'inaugurazione del prolungamento della Tangenziale Nord A52 presso la Galleria Fonica di Paderno Dugnano. L'opera, sulla tratta Rho-Monza, è stata completata da Milano-Serravalle e ha visto all'apertura la presenza di Ignazio La Russa, presidente del Senato, e di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei trasporti, oltre ad Attilio Fontana, presidente di Regione, e a Fabrizio Sala, vicepresidente. Ad aprire i lavori è stato Beniamino Lopresti, presidente di Serravalle, che ha citato Cicerone: "La memoria dei mali passati è gioconda", per parlare delle difficoltà incontrate dall'opera che è stata inaugurata.

Salvini: urgenti due provvedimenti legge altrimenti in fumo 10 mld

Dal punto di vista infrastrutturale in Italia, “spesso ci sono i soldi ma li perdi, non li spendi. Io devo trovare il modo, entro questa settimana, di portare due provvedimenti di legge altrimenti perdiamo circa dieci miliardi di euro, che ci sono in cassa”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo sul palco dell’inaugurazione a Paderno Dugnano: "Sono orgoglioso di questi primi 23 giorni del governo, che penso abbia dato i segnali giusti e intrapreso strada giusta".

Milano-Cortina: Fontana, opere infrastrutturali senza ritardi

"Tutte le opere infrastrutturali che sono in carico alla Regione sono assolutamente nei tempi e quindi verranno realizzate senza alcun ritardo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, riguardo ai giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, a margine dell'inaugurazione del completamento della Tangenziale Nord Milano A52. Il presidente ha spiegato di aver parlato con il presidente di Concessioni Autostradali Lombarde il quale "ha ribadito" la puntualità dei lavori. "Io sono convinto - ha aggiunto Fontana - che alle Olimpiadi ci arriveremo bene" e "penso che inizieremo a vederci spesso a fare inaugurazioni".