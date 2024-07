La Russa jr accusato di violenza sessuale, nuovi accertamenti sui cellulari

Inchiesta figlio La Russa: procura ottiene proroga indagini

La procura di Milano ha chiesto e ottenuto una proroga delle indagini sul figlio del presidente del senato, Leonardo Apache La Russa, e sull'amico dj Tommaso Gilardoni, denunciati per abusi sessuali da una ragazza di 22 anni che avrebbe subito violenza nella notte tra il 18 e il 19 maggio del 2023 dopo una sera in discoteca. I pm avrebbero chiesto piu' tempo per svolgere ulteriori approfondimenti su cellulari gia' analizzati nel corso dell'indagine.

Accertare modifiche sui contenuti di alcuni dispositivi informatici

La nuova consulenza, scrivono i pm, dovrebbe servire soprattutto in relazione alla "accertata modifica o cancellazione di contenuti" su alcuni dispositivi informatici. Il lavoro degli investigatori, dunque, si concentrerà su messaggi o immagini cancellate anche nei telefoni di amici di La Russa junior e Gilardoni. In queste ultime settimane inquirenti e investigatori hanno sentito di nuovo una serie di testimoni per ulteriori approfondimenti sulla serata. Quel che si vuole stabilire è, innanzitutto, se La giovane fosse in grado di esprimere un consenso visto che, oltre ai tranquillanti che assume dietro prescrizione di un medico, aveva fumato cannabis, assunto cocaina e bevuto, come è risultato dalle analisi effettuate. Per questo, tra l'altro, si è in attesa del deposito degli esiti di una consulenza medico legale ad ampio raggio e tossicologica affidata a un pool di esperti, di cui fa parte La nota anatomopatologa Cristina Cattaneo.

Caso La Russa jr, fonti difesa: apprezziamo scrupolo inquirenti

"Apprezziamo lo scrupolo degli inquirenti nel proseguire gli accertamenti per una vicenda che solo mediaticamente veniva letta come ovvia colpevolezza del nostro assistito che si è sempre dichiarato estraneo a ogni ipotesi di reato". Così fonti della difesa di Leonardo La Russa dopo che La Procura di Milano ha chiesto una proroga dell'inchiesta che vede indagato oltre allo stesso Leonardo, anche l'amico dj Tommaso Gilardoni. "La proroga delle indagini - secondo le stesse fonti - arriva proprio in contemporanea con La laurea di Leonardo che ha saputo proseguire e concludere il triennio universitario nonostante il peso della accusa nei suoi confronti".