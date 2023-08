La Russa jr, concluso il back up del cellulare: eliminate le chat con il padre

Sono stati necessari quasi due giorni per concludere le operazioni di back up del cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato indagato a Milano per violenza sessuale, assieme all'amico dj Tommy Gilardoni, in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo rivista la sera tra il 18 e il 19 maggio scorsi a una festa all'Apophis.

La copia forense, che si è svolta con la formula dell'accertamento irripetibile, è cominciata lunedì attorno alle 11 e si è conclusa martedì pomeriggio alle 17 circa: alla presenza anche delle difese e dei loro consulenti sono state eliminate tutte le conversazioni o altro materiale coperto dalle garanzie costituzionali, come i messaggi tra il giovane e il padre. Come riferisce Ansa, ora Leonardo La Russa, tramite il suo legale, può chiedere la restituzione del telefono.

Verso l'analisi di chat, foto e video nel cellulare di La Russa jr

Previsto per oggi un incontro in cui magistrati e Squadra Mobile faranno il punto della situazione e individueranno, in accordo tra le parti, una data, forse tra un paio di settimane o dopo la pausa estiva, nella quale verranno estrapolati chat, foto e video che poi verranno analizzati. Le indagini della Procura milanese stanno cercando di mettere a fuoco se la presunta vittima, durante la serata, fosse o meno in grado di dare il consenso a trascorrere il resto della nottata con il giovane La Russa e in che condizioni fosse quando ha lasciato il locale. La 22enne, nella denuncia arrivata il 3 luglio sul tavolo dei pm, ha sostenuto di avere "ricordi della notte vaghi" perchè "drogata".

L'unico "dato certo", ha messo nero su bianco, "e' che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere" e, quando si è svegliata, lui "ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l'amico, sempre a mia insaputa". Ricostruzione che La Russa jr ha sempre respinto affermando che si è trattato di "scelta condivisa".