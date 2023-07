La Russa Jr. la ragazza conferma le accuse di violenza

"Sostanzialmente tranquilla, con una comprensibile parte di tensione": con questo stato d'animo viene descritta la ragazza che ha denunciato Leonardo La Russa da chi ha avuto modo di vederla ieri durante l'audizione nell'ambito dell'indagine per violenza sessuale. L'inchiesta vede indagato per violenza sessuale uno dei figli del presidente del Senato Ignazio e in questi gorni si stanno facendo gli approfondimenti del caso anche rispetto ai possibli testimon presenti. Da quanto si apprende a oggi non è stato sequestrato il telefono del terzogenito di Ignazio La Russa per una serie di criticità tecnico-giuridiche.

La Russa Jr., sentiti anche i tre testimoni

Dopo il 3 luglio, ricevuta la querela, la Procura ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale a carico di la Russa e ha identificato l'amico dj, che potrebbe aver preso parte ad una violenza di gruppo. Per fare maggiore chiarezza su quanto avvenuto ieri gli investigatori e gli inquirenti che stanno lavorando al caso hanno anche ascoltato tre testimoni.