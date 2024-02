La Russa jr., tracce di droga dello stupro nei capelli della ragazza

Tracce di Ghb, principio attivo della cosiddetta 'droga dello strupro' sarebbero state trovate nei capelli della ragazza di 22 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardoni la la notte tra il 18 e il 19 maggio 2022 nella casa di famiglia del primo. E' quanto emerge da una consulenza tecnica svolta da un tossicologo su richiesta dell'avvocato Stefano Benvenuto, che assiste la presunta vittima.

Gli esiti dell'accertamento sono stati depositati in procura a Milano accompagnati dalla richiesta di incidente probatorio per far entrare la prova favorevole alla versione della ragazza in vista di un eventuale processo. In sostanza - da quanto appreso - le tracce di Ghb sarebbero localizzate in una sezione di un capello della giovane, prelevato lo scorso novembre, a circa 6 centimetri dalla punta, ovvero la lunghezza riferibile al periodo di maggio-giugno. L'assunzione della droga potrebbe quindi essere avvenuta in concomitanza con la sera alla discoteca Apophis Club in cui - stando alla denuncia - "stava benissimo fino a prima che ti portasse il drink". E' in corso una consulenza tossicologica, che non prevede l'esame del capello, disposta dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Letizia Mannella, i cui esiti sono attesi a giorni.

I legali di La Russa jr: "Mossa disperata, accusa inconsistente"

"Allo stato sembra una mossa disperata in un momento in cui l'accusa si sta rivelando inconsistente". Così gli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni, legali di Leonardo Apache La Russa, commentano le notizie relative agli esiti della consulenza. Dalla difesa viene fatto notare anche che un eventuale riscontro della presenza di Ghb in un capello a distanza di mesi non potrebbe portare ad individuare la serata precisa della assunzione.