La Russa Jr, Viola: "Mi chiederei da dove sono uscite le chat..."

"Le chat sui giornali dell'amica della presunta vittima del figlio di La Russa? "Mi chiederei da dove sono uscite, oltre a questo non posso andare. Sono uscite, bisogna vedere da dove, da chi e con quale finalita'. Io dico che la fuoriuscita di buona parte di questo materiale danneggia le investigazioni". Lo ha detto il procuratore di Milano Marcello Viola, intervistato da Stefano Zurlo e da Luciano Tancredi all'appuntamento di venerdì sera de "Gli Incontri del Principe" al GrandHotel Principe di Piemonte di Viareggio.

Viola: "Intercettazioni, la riforma Orlando ha molto contenuto la loro diffusione"

"Quella sulle intercettazioni e' materia delicatissima. E' stata introdotta una serie di riforme. Dopo la riforma Orlando, sotto questo aspetto si e' molto contenuto il fenomeno della diffusione di materiale che proviene dalle intercettazioni". "Sulla carta - ha proseguito - e' un sistema che funziona. Il punto e' come viene gestito il materiale, che puo' essere il piu' vario. E' una materia estremamente delicata. Tutto sommato non vedo particolare necessita' di riforma, bisogna verificare la diffusione indebita del materiale, bisogna stare attenti a cosa si scrive nelle ordinanze e nelle richieste".

Viola: "Fuga di notizie, hai voglia a blindare..."

"Bisognerebbe ragionare sulla continua serie di fughe di notizie, una cosa con cui ci confrontiamo ogni giorno. Hai voglia di blindare, le notizie escono ugualmente, merito della stampa che ci riesce". In merito al presunto dossieraggio oggetto di indagine a Perugia "lasciamo lavorare la procura. Sono fatti di una gravita' assoluta, non voglio toccare il tema, bisognera' capire cosa e' successo. Fatto grave perche' il dossieraggio in se' non puo' che avere finalita' ben precise", ha concluso Viola.