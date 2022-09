La Russa, polemica per il (presunto) saluto romano a un funerale. VIDEO

La Russa, polemica per il (presunto) saluto romano a un funerale

Monta la polemica attorno al neo assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa: circola sui social un video in cui si vede l'esponente di Fratelli d'Italia partecipare ai funerali di Alberto Stabilini, esponente dell'estrema destra milanese. Dai pochi secondi di video sembrerebbe che La Russa partecipi alla cerimonia del 'presente' facendo il saluto romano.

Saluto romano di La Russa, Pizzul (Pd): "L'assessore si dissoci pubblicamente"

Commenta il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul: "È un fatto molto grave, non degno di un’istituzione democratica come la Regione Lombardia, pertanto chiediamo all’assessore La Russa di dissociarsi pubblicamente. In caso questo non avvenisse, ci attendiamo che sia il presidente Fontana a censurare il gesto del suo assessore, senza costringerci a depositare in Consiglio una mozione di censura contro La Russa".

La Russa, Di Marco (M5S): "Meloni intervenga"

E Nicola Di Marco, capogruppo regionale M5S: "Il braccio teso alzato, con La goffaggine di chi sa che non potrebbe ma non resiste al richiamo del 'camerata', dall’assessore La Russa durante le esequie di un militante di estrema destra è l’ennesima conferma di quel che il neoassessore ha sempre sostenuto e rivendicato, ovvero le proprie nostalgiche simpatie verso il ventennio. Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno il dovere di intervenire immediatamente, dal momento che La Russa oggi rappresenta La Giunta regionale e di conseguenza La Lombardia. Noi siamo dell’idea che l’Assessore, spuntato dalla sera alla mattina grazie all’ennesimo giro di poltrone a Palazzo Lombardia, come è arrivato se ne possa andare".

Renzi: "Da La Russa gesto riprovevole"

"Secondo me, non c'è un rischio fascista in questo Paese, ma il gesto di Romano La Russa" al funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della Gioventù, a Milano "è un gesto che io ovviamente non condivido e che anzi trovo decisamente riprovevole". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine di un incontro nella sede della Confcommercio.

La nota di Fratelli d'Italia: "La Russa invita tutti a non fare il saluto romano"

Questa la nota di Fratelli d'Italia Milano: "In relazione a una immagine in cui è ripreso di spalle Romano La Russa nell’occasione del funerale di Alberto Stabilini va precisato che l’estremo saluto era stato richiesto in vita dal defunto e che Romano era cognato e amico di una vita di Alberto. Quel che preme sottolineare, e che non emerge dal video, è che Romano ha invitato tutti a non fare il saluto romano. Emerge invece con chiarezza che il movimento del braccio di Romano non ha nulla a che fare col saluto fascista ma al contrario testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto. Basta verificare il movimento del suo braccio, peraltro assente durante le chiamate consecutive che comunque la Cassazione ha sancito non essere reato se effettuato in un funerale”