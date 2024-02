La Russa: "Salis antifascista? E' italiana, tutelare i suoi diritti"

Si e' svolto a Milano e si e' concluso l'incontro tra il presidente del Senato, Ignazio La Russa e Roberto Salis, il padre di Ilaria, detenuta in Ungheria.

"Ilaria militante antifascista? Non c'entra il merito della vicenda, e' comunque una cittadina italiana per la quale e' giusto che siano tutelati i diritti della persona". Lo ha detto il presidente del Senato. "Non c'entra il merito della vicenda, stiamo parlando di un'italiana che, al di la' del giudizio che ognuno puo' dare sulle sue idee e del modo in cui le traduce e se il fatto e' vero o no, cioe' che lei partecipava a quella spedizione, e' comunque una cittadina italiana per la quale e' giusto che siano tutelati i diritti della persona".

La Russa "estremamente favorevole" ai domiciliari per Ilaria Salis

"In linea teorica non sono contrario anzi sono estremamente favorevole, poi pero' decide liberamente la magistratura ungherese". Così La Russa sulla possibilità dei domiciliari per Ilaria Salis. Potrebbe trascorrerli nell'ambasciata italiana