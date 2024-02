La Sad: energia pura, grinta e rock and roll a Sanremo 2024

La Sad è una giovane band e giovane anche di nascita, composta da tre giovani artisti, Theø (capelli verdi) chitarrista di Brescia, Plant (capelli blu) rapper originario di Altamura e Fiks (cresta rosa), originario di Riviera del Brenta, in Veneto, classi 87-90. Sono tra i protagonisti dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo.

La Sad: perché si chiamano così

Vi chiederete cosa c’è dietro al nome della band? In un’intervista ai microfoni di ‘Catteland’, i membri di La Sad rivelano il significato che si cela dietro al nome, il riferimento ai background depressivi da cui provengono non solo loro ma anche il resto dei giovani che hanno a che fare con i problemi della giovinezza, e il bisogno di trasformare il dolore in una risorsa che viene poi riversata nella musica. E’ questo il vero motivo. La traduzione italiana di ‘Sad’ è “triste”, ma ‘SAd’ è anche l’acronimo di Seasonal Affective Disorder, la depressione (solitamente) stagionale che è la cifra del gruppo di pop punk ed emo trap.

La nascita dei La Sad durante il lockdown a Milano

La storia di questi ragazzi è una storia interessante perché Theø, Plant e Fiks si conoscono a Milano e, si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto durante la pandemia da Covid. Metti un chitarrista e due vocalist insieme ed è subito band. La loro convivenza si rivela provvidenziale e li porta ad un rapporto lavorativo al di fuori della convivenza stessa in cui si ritrovano musicalmente parlando. La Sad nasce nel 2020, successivamente esce il loro primo singolo dal titolo ‘Summersad’.

Il genere musicale dei la Sad

Precisiamo, la Sad non è un gruppo punk come molti pensano. I tre giovani provengono da un percorso musicale diverso e sono riusciti a creare una propria identità, si ispirano a gruppi come Blink-182 e Green Day, ma unite a influenze di altri generi, dal rap alla trap, fino al pop, con atmosfere rubate all’immaginario emo degli Anni 2000. Nelle loro canzoni, i tre giovani cantanti trattano temi quali depressione, ansia e solitudine ma anche sesso e droghe.

I la Sad al Festival di Sanremo

Per i La Sad è la prima partecipazione al Festival di Sanremo. La loro partecipazione è stata del tutto inaspettata. Il brano che il gruppo ha portato sul palco dell’Ariston è ‘Autodistruttivo. ’Il linguaggio del testo è aggressivo e trasgressivo, un mix di emozioni quali disagio, di violenza, di amore deluso e di fughe dalla realtà.

Nel brano, i La Sad danno voce a chi si sente emarginato dalla massa e a coloro che non riescono a trovare un legame: “C’è un disagio giovanile forte, si è sviluppato con l’arrivo dei social che hanno distorto la realtà. Siamo parte di una generazione bruciata e abbandonata e ne parliamo sul palco. L’obiettivo è quello di mandare un messaggio al Paese.

La Sad: poche chicche per il gossip

Fiks, il cantante dalla cresta fucsia in diverse interviste ha dichiarato di essere impegnato con una ragazza, sua coetanea. Si chiama Maria Vittoria, vive a Milano. Theø e Plant risultano single, ma ancora per poco...

I la Sad sui social

Theø @sadboytheo è il componente più seguito con 106 mila followers; Plant @plantinobaby ha un seguito di oltre 70 mila fan e infine Fiks @fiksdaghestagram con una fetta di followers che supera 60mila persone.