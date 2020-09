La Scala e la Filarmonica ripartono con Riccardo Chailly



La ripartenza scaligera dopo i mesi di lockdown e i quattro concerti-test di luglio prevede per i mesiautunnali un calendario denso di appuntamenti in cui spicca la presenza costante del Direttore Musicale Riccardo Chailly, impegnato con Coro, Orchestra e Filarmonica in dodici serate checoprono repertori diversi, dalla musica sacra alla sinfonica e all’opera, in luoghi e contesti diversi,dal Duomo di Milano alla piazza e naturalmente alla sala del Piermarini. Un autentico tour de forceche ha un obiettivo dichiarato: lavorare quotidianamente insieme a Orchestra e Coro per ritrovare l’identità sonora dei complessi scaligeri, in un arco temporale che vedrà i musicisti e il loro direttorea stretto contatto fino al 7 dicembre e alla nuova Stagione. Una continuità necessaria per garantire la serietà nel lavoro e la qualità del risultato artistico che contraddistinguono la tradizione del Teatro ed ella Filarmonica.

La Messa da Requiem in memoria delle vittimeVenerdì 4, lunedì 7 e mercoledì 9 settembre alle 20.30 il Maestro dirige la Messa da Requiem diGiuseppe Verdi nel Duomo di Milano, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e nelDuomo Vecchio di Brescia con l’Orchestra del Teatro alla Scala, il Coro preparato da Bruno Casonie i solisti Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape (a Bergamo saràMichele Pertusi) in tre serate dedicate alle vittime della pandemia da Covid-19: un momento diraccoglimento spirituale che unisce Milano a due delle città più colpite della Lombardia nellacondivisione delle sofferenze di questi mesi. La serata sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiCultura su Rai5 (inizio trasmissione alle 20.15), in differita da Arte e in diretta radiofonica daRadio3. Alle trasmissioni radiotelevisive si aggiungono anche gli schermi approntati nellaParrocchia di San Biagio e della Beata Vergine Immacolata di Codogno, e in tre chiese site in zonemeno centrali della città di Milano, a testimonianza della volontà di coinvolgere tutti i quartierinella commemorazione: la Parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Rita al Corvetto, ilSantuario di Santa Rita alla Barona e la Parrocchia di Sant’Agnese nel quartiere Vialba. Gli oltre400 biglietti per la serata del 4 messi a disposizione della cittadinanza sono andati esauriti in pochiminuti.

Il ritorno al Piermarini con la Nona di Beethoven per gli operatori sanitariDopo il raccoglimento con il Requiem nelle tre cattedrali lombarde, per il ritorno nella sala delPiermarini Riccardo Chailly sceglie di riunire nuovamente Orchestra e Coro sulle note della NonaSinfonia di Beethoven, messaggio di fiducia nel futuro e nell’unione tra gli uomini. Il primoconcerto, il 12 settembre, vede per la prima volta i musicisti scaligeri riuniti a pieni ranghi nel loroTeatro ed è un atto di gratitudine verso il personale sanitario che nel corso di questi mesi si èprodigato e ancora si prodiga per affrontare una situazione eccezionale. Alla prima serata, riservataa medici e infermieri, ne seguiranno il 14, 16 e 17 altre tre aperte al pubblico, che dopo oltre seimesi potrà riascoltare Orchestra e Coro scaligeri nella sala del Piermarini. Per questo grandeconcerto di riapertura che riprende le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita diBeethoven si riunisce un illustre quartetto di solisti: Krassimira Stoyanova, Ekaterina Gubanova,Michael König e Tomasz Konieczny.

L’omaggio a Respighi nel nuovo CD con la Filarmonica della ScalaDa venerdì 11 settembre sarà disponibile il nuovo CD registrato con Riccardo Chailly per Decca.L’incisione dedicata a Respighi include Pini di Roma; Aria per archi; Leggenda; Di sera; Antichedanze ed arie per liuto, Suite III, P. 172; per violino e orchestra; Fontane di Roma. Un progettodiscografico che restituisce la complessità della figura del compositore attraverso due trittici dilavori: uno, poco noto, giovanile, l’altro della maturità, non coincidente con la celebre trilogia. Siattraversano trent’anni di musica: l’intero percorso respighiano, dalla formazione ai tre decennidella maturità.

L’abbraccio della piazza con la Filarmonica e Maxim VengerovL’attività concertistica della Filarmonica della Scala riparte a settembre e trova nuove formule: ilConcerto per Milano, rinviato a giugno a causa delle limitazioni per l’emergenza sanitaria, si terràdomenica 13 settembre alle 20.30. Si chiamerà Concerto per l’Italia, a dirigerlo sarà RiccardoChailly, ospite il violinista Maxim Vengerov, con un programma che al Concerto per violino diMendelssohn accosta le pagine sinfoniche più celebri del repertorio operistico italiano, da DonPasquale a Norma, da Manon Lescaut a La forza del destino. Dal sagrato del Duomo di Milano ilconcerto sarà trasmesso come sempre in diretta da Rai5 in Italia e da Arte TV in Europa, oltre chedistribuito da RaiCom in oltre 20 Paesi, inclusi Asia, Giappone e Medio Oriente. Torna così avivere di musica Piazza Duomo, a lungo rimasta silente, con un concerto per duemila spettatoriseduti e distanziati, nel rispetto delle normative in materia sanitaria. L’accesso sarà consentito solocon prenotazione obbligatoria, da effettuarsi sul sito filarmonica.it a partire dal 7 settembre. Afronte della forzata riduzione della partecipazione dal vivo, che negli anni precedenti ha visto fino a40.000 presenze, sarà potenziata la diffusione televisiva e in streaming.

La ripresa autunnale della Stagione della FilarmonicaIl 4 ottobre il Maestro Chailly inaugura il ciclo di doppi concerti autunnali della Filarmonica dellaScala con Aria di Respighi, la Serenata per fiati op. 44 di Dvorák, Apollon Musagète di Stravinskij.Le misure per il distanziamento che limitano la capienza del Piermarini hanno infatti indotto laFilarmonica a recuperare gli appuntamenti annullati dall’inizio del “lockdown” con una Stagioned’Autunno che prevede per ogni programma un doppio concerto di domenica, con matinée e turniserali, per permettere la partecipazione di tutti gli abbonati; e con programmi originali senzaintervallo. Il Maestro tornerà sul podio della Filarmonica il 14 dicembre per l’inaugurazione dellaStagione di Concerti 2020-2021.

Aida in forma di concerto con grandi voci e una versione mai ascoltata dell’Atto IIIDal 6 al 19 ottobre Riccardo Chailly torna a Aida dopo l’inaugurazione della Stagione 2006/2007con regia, scene e costumi di Franco Zeffirelli. Questa volta non ci saranno ispirazioni pittoriche escene monumentali, ma un cast stellare che schiera Saioa Hernández, Anita Rachvelishvili,Francesco Meli e Luca Salsi e la possibilità di ascoltare per la prima volta una versione del terzoatto di recente scoperta che getta nuova luce sulla genesi dell’opera. Dalle carte del lascito verdianodi Villa Sant’Agata, consultabili dalla primavera 2019 presso l’Archivio di Stato di Parma, è infattiriemersa grazie anche al lavoro musicologico del professor Anselm Gerhard, che sarà presente allaprima, la versione originaria dell’attacco del terzo atto di Aida - un centinaio di battute, per circaotto minuti di musica -, ancora priva dell’originale attacco strumentale, dell’aria solistica di Aida“O cieli azzurri”, ma soprattutto con un coro a quattro voci ‘alla Palestrina’ di cui Verdi parla inalcune lettere e di cui s’era persa traccia. In origine Verdi aveva voluto differenziare il linguaggioarcaico e solenne dei sacerdoti egizi da quello dei protagonisti assegnandogli una scrittura neo-palestriniana, a cappella e a quattro voci. Dopo l’interruzione dovuta all’assedio di Parigi, e alconseguente mancato invio al Cairo delle scene che erano state commissionate all’Opéra, Verdiriprendendo in mano il lavoro nell’agosto 1871 giudicò che la soluzione ‘alla Palestrina’ non fosseabbastanza caratteristica e la sostituì con il coro unisono esotizzante che conosciamo. Ilritrovamento dei fogli che Verdi tolse dalla partitura rivela ora due cose: la prima è che questoesordio, espunto e messo da parte, era già completato e addirittura in bella copia; la seconda, che sitratta della stessa musica usata per il «Te decet Hymnus» del Requiem composto nel 1874 inmemoria di Alessandro Manzoni. Ancora una volta, un’occasione d’ascolto preziosa percomprendere le intenzioni drammaturgiche d’autore e immergersi nel processo creativo delcompositore: la Scala tiene fede alla sua missione che non è meramente esecutiva, ma votata allapromozione della conoscenza della nostra tradizione musicale.