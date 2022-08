La scuola materna di via Reni 1 diventerà un polo dell'infanzia

La scuola materna di via Reni 1 a Milano sarà demolita e diventerà un polo dell'infanzia grazie ai fondi del Pnrr.

Il Comune di Milano si è infatti aggiudicato il finanziamento di 4 milioni e 920 mila euro. A confermarlo sono le graduatorie del ministero dell'Istruzione: tra le candidature arrivate da tutta Italia l'intervento proposto dal Comune di Milano e' al vertice della graduatoria lombarda.

Prevista trasformazione in termini strutturali e di efficientamento energetico

Il progetto prevede la demolizione dell'edificio prefabbricato di via Reni, che oggi ospita sei sezioni di scuola dell'infanzia per bambini da 3 a 6 anni, e la sua trasformazione in termini strutturali e di efficientamento energetico, che prevede un ampliamento dell'offerta educativa con la creazione di un polo dell'infanzia 0-6, quindi con un nido e una materna. Il finanziamento del polo dell'infanzia si aggiunge a quelli gia' confermati e ottenuti dal Comune di Milano nell'ambito delle altre linee di finanziamento del Pnrr, per un totale di oltre 40 milioni di euro. Come spiegano dal Comune sono gia' altre tre le scuole ammesse ai finanziamenti. Gli interventi dovranno essere terminati nel 2026.