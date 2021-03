"La scuola si fa in presenza": manifestazione in piazza Duomo

Anche a Milano ieri manifestazione del mondo della scuola promossa dalla rete Scuola presenza per chiedere il ritorno in aula. In piazza Duomo ragazzi e bambini, accompagnati dai genitori, hanno portato i loro zaini, su ogni cartella un messaggio per le istituzioni: "per il Governo i ragazzi non esistono", "non possiamo piu' aspettare, la campanella deve suonare", "questo zaino e' pieno di rabbia", "basta Dad", per citarne solo alcuni. E poi un grande striscione "La salute parte dalla scuola" e tanti palloncini bianchi. Un bambino ha anche disegnato se stesso intento a seguire una lezione in dad e sopra di lui un drago sputa fuoco che rappresenta il premier. Al suono di decine e decine di campanelle, agitati dalle mani dei manifestanti, la piazza di Milano ha chiesto di tornare in classe "perche' la scuola si fa in presenza". "Siamo stufi dell'inerzia delle istituzioni su questo tema ancora dopo un anno - ha spiegato ad Ansa Mario Pau, del comitato A Scuola - e vogliamo la garanzia immediata che a breve si torni alla didattica in presenza". In piazza ci sono le famiglie, mamme e papa' che cercano ogni giorno di conciliare la didattica e distanza dei figli con i loro impegni di lavoro.