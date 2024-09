La seconda edizione di ETHMilan, la più grande conferenza italiana su Ethereum e Web3

Il Teatro Franco Parenti e i Bagni Misteriosi ospitano giovedì 26 e venerdì 27 settembre 2024 la seconda edizione di ETHMilan, la più grande conferenza italiana dedicata a Ethereum, la blockchain più utilizzata, e tutto il Web3. ETHMilan, organizzato da Web3MI srl, è un evento multisettoriale dedicato alle nuove tecnologie basate sulla blockchain che riunisce le migliori realtà italiane e internazionali del settore

ETHMilan, con il patrocinio del Comune di Milano e con il contributo di Regione Lombardia, è una conferenza che permette ai partecipanti di esplorare e approfondire la conoscenza del Web3. Un evento che attira a Milano migliaia di professionisti e personalità di spicco del settore da tutto il mondo. Il Web3 racchiude tutte le varie applicazioni di progetti ed infrastrutture costruite sulla blockchain.

Panels, keynotes e workshops su DeFi, NFT, blockchains

Dopo il grande successo della prima edizione che ha visto oltre 1.000 partecipanti, 22 sponsor, più di 100 speakers e 150 aziende, ETHMilan si propone quest'anno obiettivi ancora più ambiziosi. Il Teatro Franco Parenti sarà il palcoscenico di incontri legati al Web3 con panels, keynotes e workshops in italiano e inglese tenuti dai founders e dai referenti dei progetti più conosciuti del settore, che toccheranno argomenti come: DeFi (finanza decentralizzata), NFT (non fungible tokens), Blockchains che scalano Ethereum (Layer 2), blockchain alternative (Layer 1 ed EVM) e i RWA (Real World Assets) con la loro intersezione con la finanza tradizionale. Immancabile la partecipazione di Crypto Exchanges, Wallets e Aggregatori che mirano a rendere questo settore sempre più accessibile al grande pubblico.

Durante la conferenza verranno raccontati progetti di spicco come Robinhood, Zondacrypto, Binance, e sarà l’occasione per ascoltare gli speech di membri di applicazioni decentralizzate di successo come Abracadabra, Stargate Finance, Paraswap, OrangeDAO e la Ethereum Foundation. Non mancheranno anche innovatori della finanza istituzionale come Intesa Sanpaolo, 21shares e Coinshares.

I progetti artistici con Web3 tra natura e tecnologia

Nella Palazzina dei Bagni Misteriosi si svolgerà la parte creativa del Web3, con due progetti d’arte che hanno come tema principale la natura che si fonde con la tecnologia. Il primo, AIntropocene a cura di Rebecca Pedrazzi con la collaborazione di Alessia Cuccu, è dedicato all'intelligenza artificiale (AI). Un ecosistema di fiori e api, un percorso immersivo e interattivo tra arte, natura e IA con un allestimento al centro sala con fiori plastic-free, realizzato in collaborazione con la onlus Fondazione Arché. Il secondo, dal titolo ALL ART HAS BEEN CONTEMPORARY a cura di Virginia Gazzoni, è dedicato alle nuove tecnologie con la presentazione di una selezione di opere d’arte digitali di diversi artisti. Dieci i progetti esposti che offrono al pubblico un’ampia panoramica per esplorare la sinergia tra arte, tecnologia e natura, invitando il visitatore a riflettere sul futuro dell'arte in un mondo sempre più digitale.

L'hackaton sull'AI generativa

In programma sempre nella sede della Palazzina (a ingresso libero con registrazione obbligatoria) anche un hackathon creativo incentrato sull'AI Generativa, organizzato da Futureberry, e workshop e talk dedicati ai settori della musica, moda e sostenibilità. L’evento offrirà ampie possibilità di networking con founders ed esperti internazionali del settore, un'opportunità fondamentale per interagire con startup di successo da ogni parte del mondo che si ritroveranno a Milano per due giorni, alla ricerca di nuove sinergie in un ambiente unico e condiviso fra tutti i partecipanti negli ampi spazi del Teatro Franco Parenti e a bordo piscina dei Bagni Misteriosi, dove verrà anche organizzato un aperitivo serale con musica aperto a tutti i partecipanti.

Un evento organizzato da Web3MI srl

L’evento è organizzato da Web3MI srl, una startup specializzata nello sviluppo, ideazione e divulgazione di tecnologie innovative, comprese quelle basate sulla blockchain, intelligenza artificiale e il metaverso. Nata da una comunità di appassionati del settore, dal 2023 si propone di aggregare a Milano professionisti e appassionati del Web3 e dare loro la possibilità di sviluppare questo settore in Italia, grazie all’organizzazione di eventi e meetups.