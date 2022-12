La serata della prima della Scala. Segre accolta da applausi

Applausi per Liliana Segre da parte di spettatori e giornalisti

La senatrice a vita Liliana Segre è appena al Teatro la Scala per la prima del "Boris Godunov", accolta dagli applausi degli spettatori e dei giornalisti.

Von der Leyen con vestito blu e corpetto di paillettes

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è arrivata al Teatro alla Scala di Milano per la Prima dell'opera russa Boris Godunov, con un vestito blu con corpetto di paillettes, accolta dal sindaco Giuseppe Sala e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

De Corato: "Silenzio totale di Majorino e Sala sugli imbrattamenti"

Questa mattina, 5 attivisti poi fermati ed identificati, hanno lanciato numerosa vernice contro la facciata della Scala di Milano, dove questa sera si terrà la "Prima", dove saranno presenti diverse Autorità sia italiane che Europee. Al riguardo è intervenuto il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, che ha dichiarato: "Ancora una volta, davanti ad un fatto di una gravità del genere, come quanto accaduto questa mattina in uno dei luoghi simbolo di Milano nel Mondo, da parte di Sindaco e da parte del Candidato Presidente del Centrosinistra alle imminenti regionali della Lombardia, silenzio tombale! Majorino, se ci sei batti un colpo! Purtroppo, quanto verificatosi in Piazza della Scala, conferma che "la mamma degli scemi è sempre incinta" e, per questi delinquenti, andrebbero prese misure più severe ed esemplari. Fortunatamente questi ambientalisti sono stati identificati ma, nel fermarli, due poliziotti sono stati lievemente feriti. Rivolgo loro il mio più sentito ringraziamento per l'immediato intervento. Anche su questo, sia Sala che il compagno Majorino, non hanno espresso nemmeno la loro solidarietà o, quantomeno, si sono dissociati! Mi aspetto che lo facciano al più presto e prendano posizione, condannando in maniera forte, ferma e decisa l'azione di questi eco-imbecilli"