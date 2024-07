La serata finisce in tragedia: incidente stradale a Casorezzo, morto un secondo ragazzo

Si è fatto ancora più grave il bilancio del tragico incidente avvenuto all'alba di domenica a Casorezzo. Dopo Ismaila CIssè, morto sul colpo, ha perso la vita in ospedale anche Bara Diop Modou, che era in auto con lui. Erano in tre in totale a bordo della vettura lungo la Provinciale 149. Il terzo giovane, colui che era al volante, è in gravi condizioni. Come riferisce Ansa, la dare la notizia della seconda vittima è la squadra di calcio in cui giocava il ragazzo.

"Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare: a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparso Bara Diop, classe 2000, che per tanti anni ha vestito i nostri colori - scrive su Facebook la Vela Mesero- Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia". "Le nostre più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia di Ismaila Cisse', altro ragazzo che è venuto a mancare a seguito dell'incidente". Anche l'altro giovane era giocatore di calcio. La Renault su cui viaggiavano i tre è uscita fuori strada terminando la corsa in un campo agricolo.