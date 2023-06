La sesta edizione di Mind Education: focus su fashion e big data for gender

IMPRESE-LAVORO.COM - MIND Education ha coinvolto quest'anno circa duemila studenti chiudendo la sesta edizione raggiugendo complessivamente negli anni quasi quota diecimila tra bambini e ragazzi partendodalle scuole primarie fino alle università.

Gli studenti universitari e i neolaureati si sono dedicati ai due temiprotagonisti della call 4 ideas l’utilizzo dei Big Data per soluzioni volte a diminuire le differenze di genere‘Big Data for gender equality’ e le nuove sfide di sostenibilità nel settore moda, con la call ‘MINDFashion’.

Ieri, durante l’evento che si è svolto a MIND, sono stati presentati e premiati i progetti vincitori delle Call

l programma MIND Education è promosso dai partner di MIND Arexpo, Lendlease, Fondazione Triulza, Fondazione Human Technopole e Ircss Galeazzi-Sant'Ambrogio .

Alberto Grando: Un grande distretto dell’innovazione come MIND deve essere anche protagonista nella didattica e nella formazione"

Sono intervenuti Andrea Orlandi Sindaco di Rho, Alessandro Fermi Assessore Università, Ricerca eInnovazione di Regione Lombardia ed Elena Buscemi Presidente del Consiglio Comunale di Milano atestimonianza del valore del progamma e MIND ha ribadito il suo impegno verso i giovani e il territorio, come sottolineato da Alberto Grando, presidente di Arexpo: “Un grande distretto dell’innovazione come MIND deve essere anche protagonista nella didattica e nella formazione".

Contribuire a formare gli studentiche dovranno affrontare un mondo in continua trasformazione è fondamentale e allo stesso tempo dai giovani possiamo a nostra volta ricevere stimoli e idee importanti. Siamo arrivati a coinvolgere nel tempoquasi diecimila studenti di tutte le età e certamente in futuro continueremo in questa direzione per farcrescere sempre di più MIND Education" Per la Call sui Big Data i premi in palio erano complessivamente di 10mila euro con 5mila euro che sonostati assegnati al progetto vincitore "Holos" presentato da Melissa Llanaj e Leonardo Acquaroli studenti dell'Università Statale di Milano. Il secondo e terzo premio rispettivamente ai progetti "Axess" e "Arlene"presentati da due team dello IAAD di Torino.

Il progetto “Mind for the future-the circular collection” si aggiudica il primo premio della CallMIND Fashion

Il progetto “Mind for the future-the circular collection”presentato da Alessia Marenghi studentessa del Politecnico di Milano si aggiudica il primo premio della CallMIND Fashion: parteciperà a un percorso formativo e di approfondimento sull’applicazione delle tecnologiemanifatturiere presso D – house Academy a Milano la scuola di Alta Formazione per studenti eprofessionisti dei settori High End Luxury Fashion, Design e Automotive, che struttura i percorsi formativisui 3 pilastri del laboratorio urbano D-house: tecnologie, innovazione e sostenibilità.

Secondi e terzi classificati i progetti “Tessuti Urbani” e “BioMaize”

La formazioneculminerà con la concreta realizzazione del capo presentato in ottica sostenibile nella sede del laboratoriourbano di D-house. Secondi e terzi classificati i progetti “Tessuti Urbani” e “BioMaize” presentatirispettivamente da studenti di Politecnico di Torino e Raffles Milano che si aggiudicano due borse di studioil certificate program in Fashion & Sustainability Management di EIIS - European Institute of Innovation forSustainability.

Sono stati poi 250 gli studenti e le studentesse provenienti da tutta la Lombardia che hanno visitato MIND

Nella sezione di MIND Education dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie hannopartecipato oltre 1.100 studenti che sono stati protagonisti del concorso a “A city in MIND, salute ebenessere per tutti” presentando più di 40 progetti creativi e originali per una città sostenibile e inclusiva. Sono stati poi 250 gli studenti e le studentesse provenienti da tutta la Lombardia che hanno visitato MIND, partecipando a talk e laboratori focalizzati sull’importanza delle competenze trasversali e nel modo dellaricerca e innovazione e volti a fornire strumenti uliti alle attività di orientamento e di supporto alla didattica.