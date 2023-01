La sfida di Christian Garavaglia: da Turbigo per Regione Lombardia

“La Lombardia è il cuore economico d’Italia ed io in questo progetto voglio metterci il cuore”. Così Christian Garavaglia - candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia nel collegio Milano e provincia. Classe 1973, di Turbigo, è in politica dal 1997 prima come consigliere di opposizione, poi di maggioranza, poi Assessore e infine Sindaco dal 2011 al 2021. Professore universitario di economia in Bicocca, Bocconi e a Castellanza, Garavaglia è anche componente del coordinamento regionale di FDI.

Il candidato: "Questo è il mio modo di agire: concreto e al servizio della gente"

“Dopo tanti anni di gavetta e impegno – racconta ad Affaritaliani.it Milano - mettendo sempre l’interesse pubblico davanti a tutto, ho deciso mettermi in gioco e candidarmi in Regione Lombardia. Porto in dote la mia lunga esperienza di amministratore e docente universitario. Nella gestione del Comune di cui sono stato Sindaco, Turbigo, nel 2015 sono riuscito ad avere il riconoscimento di comune con le tasse più basse della provincia. Ciò non ha impedito di avviare la costruzione di un centro sportivo nuovo, con piscina, palestra e campi da tennis, calcetto e padel. Questo è il mio modo di agire: concreto e al servizio della gente. Preferisco infatti definirmi non un politico, ma un amministratore. Se sarò eletto metterò in campo tutto l’entusiasmo e la passione che ho sempre avuto in ciò che ho fatto. Devo ringraziare il sen. Mario Mantovani, che mi ha trasmesso la passione per la politica. Legame col territorio, sintonia con le categorie, ascolto, determinazione, concretezza sono i valori che condivido con lui”.

“Questa per le regionali è una campagna elettorale molto impegnativa su un territorio molto vasto. Mi piace dare ascolto agli operatori dei settori produttivi, del mondo sanitario, associativo ed economico. Vorrei contribuire a rendere migliore la nostra Lombardia attraverso una sanità più efficiente e veloce per ridurre ad esempio le liste di attesa nelle prenotazioni, il sostegno all’innovazione e alla ricerca, il supporto alle imprese e all’occupazione, investimenti nella scuola e nella formazione, uno sport per tutti e particolare attenzione ai temi dell’ambiente e della disabilità. E poi ci sono due cose immateriali ma a cui tengo tantissimo e che ho sempre cercato di mettere in politica: cuore e passione. Perché scegliere me? Perché ho sempre dimostrato di portare a termine gli obiettivi con concretezza e coerenza: mi piace la politica del fare”.