Ottavia Piana, la speleologa bloccata in una grotta nella Bergamasca

La speleologa Ottavia è salva. Fontana: "Compimenti ai soccoritori"

"Ottavia è in salvo. Complimenti a tutta la squadra dei soccorritori. 48 ore di lavoro, in condizioni davvero complesse, per raggiungere Ottavia e portarla fuori dalla grotta". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il governatore: "La giovane bresciana è rimasta bloccata per un infortunio alla gamba"

"La giovane bresciana è rimasta bloccata per un infortunio alla gamba, a 150 m di profondità e circa 1km di distanza dall’ingresso dall’Abisso Bueno Fonteno sul Lago d’Iseo, durante una spedizione esplorativa. Questa mattina l’ultima squadra di soccorso, composta da soccorritori bergamaschi, è riuscita a riportare Ottavia alla luce del sole per l’immediato trasporto in ospedale".

Nelle operazioni sono intervenuti esperti di soccorso alpino e speleologico provenienti anche da Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Piemonte. Grazie a tutti!", aggiunge Fontana.