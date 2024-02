La stampante è rotta, entra in negozio con la pistola: "Stanco di aspettare"

La stampante è rotta, entra in negozio con la pistola: "Ero stanco di aspettare"

Stufo di attendere la riparazione della sua stampante, un uomo di 68 anni si è presentato in un negozio di elettronica armato di scacciacani. E' accaduto a Monza. "Ero stanco di aspettare e arrabbiato", ha detto il 68enne agli agenti, spiegando di aver portato la stampante a riparare per seconda volta, e di aver voluto spaventare il responsabile del negozio con la pistola perché accelerasse la procedura. Lo riferisce Ansa. L'arma era una Glock calibro 9, con otto cartucce caricate a salve. Gli agenti di Polizia sono intervenuti dopo la richiesta da parte di un dipendente del negozio. Tra abitazione e auto, gli agenti hanno trovato una seconda scacciacani, un martello e un'ascia. Il 68enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.