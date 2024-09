La Statale di Milano inaugura il Construction Law Lab: il nuovo laboratorio per la rigenerazione urbana

È stato inaugurato oggi il Construction Law Lab, il nuovo laboratorio della Statale di Milano dedicato alla ricerca sul diritto delle costruzioni e alla rigenerazione urbana. L’obiettivo è trovare soluzioni sostenibili all’emergenza abitativa, promuovere la riqualificazione delle periferie e trasformare le infrastrutture in beni comuni. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale e il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano, insieme a enti del settore e istituzioni locali.

Costruzioni e innovazione: un laboratorio per la transizione ecologica

Il laboratorio mira a elaborare strategie regolatorie innovative e a condividere best practices per modernizzare il settore delle costruzioni, rendendolo un alleato chiave nella transizione ecologica. Come spiegato da Sara Valaguzza, docente dell'Università Statale, la digitalizzazione e nuove normative, come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il bonus edilizio, stanno rivoluzionando il settore. Tuttavia, l’Italia necessita ancora di un piano strategico specifico, come quello adottato nel Regno Unito, per guidare lo sviluppo delle costruzioni nei prossimi anni e valorizzare al massimo le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dai nuovi strumenti normativi.