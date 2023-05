La Statale vicina al trasferimento. Il rettore: "Dovremmo partire nel 2026"

"La speranza è di finire i lavori entro il 2025 e di iniziare un trasloco che e' molto complesso e di iniziare nel 2026 a spostare di lotto in lotto". Cosi' il rettore dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini, ha risposto a margine della presentazione dell'Annual Mind Report a Milano, ad una domanda dei giornalisti sulle tempistiche per la realizzazione del nuovo campus della Statale nell'ex area Expo.

Per quanto riguarda i costi dell'operazione il Rettore ha spiegato che "siamo per ora al 20-25% di rincaro ma, considerato che la costruzione durera' per qualche anno, possiamo continuare a sperare in una progressiva riduzione dei costi che potrebbero tornare a misure piu' accettabili". Franzini ha poi spiegato che "l'operazione generale, nell'ambito dei 30 anni che dobbiamo pagare, va dagli 800 milioni al miliardo, veramente costosa nel suo complesso.

Elio Franzini: "Inizialmente il contributo pubblico è stato di 135 milioni"

Inizialmente il contributo pubblico è stato di 135 milioni, tutto il resto è a carico nostro, quindi uno sforzo notevolissimo per l'universita', in particolare vedendo i ricari che stiamo vivendo". Entro il 30 giugno 2023 "va firmato il contratto di concessione, se vogliamo rispettare i tempi. Subito dopo l'esecutivo e' possibile mettere la prima pietra quindi entro il 2023. L'acquisto dei terreni è previsto nel momento in cui firmiamo il contratto di concessione con Lendlease. Noi siamo in trattativa da molto tempo con alcuni Comuni limitrofi per poter adattare delle aree dismesse a residenze studentesche. Puntiamo - ha concluso - a piu' posti possibile, qualche centinaio senz'altro, dipende anche da quante residenza verranno poi costruite nell'ambito dell'opera ancillari al Campus".