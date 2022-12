La storia dei Litfiba si chiude a Milano: scaletta, informazioni e biglietti

I Litfiba chiudono questa sera a Milano la loro quarantennale carriera. La band capitanata da Piero Pelù si esibirà oggi, giovedì 22 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago.

Litfiba, concerto a Milano: “ "Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?"

"L'Ultimo Girone", il tour che chiude la storia della band dopo 40 (+2) anni. "Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?". Con queste parole i Litfiba hanno annunciato nei mesi scorsi sui loro social questo evento unico.

Litfiba, concerto a Milano, orari, come arrivare

E' ancora possibile acquistare i biglietti del concerto, che inizia alle 21, on-line sul circuito Ticketone.

In Metro

La fermata del Mediolanum Forum è ASSAGO – MILANOFIORI FORUM e si trova sulla Linea 2 (verde) della Metropolitana. Per raggiungere il Mediolanum Forum da Milano tramite metropolitana è necessario acquistare il biglietto “Cumulativo + 1 zona“.

In Auto

Il Mediolanum Forum, a soli 3 km da Milano, è facilmente raggiungibile in auto e si trova all’incrocio tra il tratto iniziale dell’A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, uscita Assago-Milanofiori. Nelle vicinanze sono presenti molti parcheggi.

In Treno

La stazione principale è MILANO CENTRALE. Dalla stazione per raggiungere il Mediolanum Forum è consigliabile spostarsi in metropolitana; scegliere la Linea 2 (colore Verde), fino alla fermata Assago – Milanofiori Forum.

In Aereo

Da Malpensa, Orio al Serio e Linate sono disponibili dei servizi di navette dagli aeroporti alla Stazione Centrale di Milano. Per quanto riguarda Linate è possibile usufruire anche di un autobus navetta dall’aeroporto a Piazza San Babila. Scendendo in metropolitana a San Babila per raggiungere il Mediolanum Forum basta salire su una metro della linea Rossa in direzione Bisceglie o Rho Fiera e cambiare a Cadorna con una metro della linea Verde in direzione Assago-MilanoFiori.

Litfiba, concerto a Milano, la scaletta:

Ritmo 2#

Proibito

Tex

La preda

Eroi nel vento

Apapaia

Woda woda

Istanbul

Vivere il mio tempo

Fata Morgana

Bambino

Il volo

Spirito

Regina di cuori

Paname

Lacio drom (Buon viaggio)

El diablo

Pioggia di luce

Lulù e Marlene

Dimmi il nome

Lo spettacolo

Cangaceiro