La Storia renderà giustizia all’Ospedale in Fiera. Intanto ci si commuove

Oggi è l'ultima rubrica Pinocchio prima della pausa estiva. Ed è per questo che non parlerò di politica, di candidature del centrodestra e del centrosinistra. Quello che voglio raccontare è la mia serata di ieri. Insieme a medici, anestesisti, infermieri, operai, tecnici e altri donatori sono stato invitato allo spettacolo di Pucci organizzato da Fondazione Fiera Milano per ringraziare tutti quelli che hanno fatto qualcosa per l'Ospedale in Fiera. Non ero là in qualità di giornalista, ma di sostenitore. Prima della parte comica, nella quale abbiamo riso tutti molto, mi è toccato commuovermi, malgrado la scorza di ex cronista di nera. Perché il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, uno al quale la Storia renderà giustizia, ha fatto realizzare un video nel quale l'Ospedale e il centro vaccinale sono stati raccontati in pochi minuti. Mi sono commosso perché quando sul palco è stato chiamato il professor Nino Stocchetti, che dell'Ospedale è stato l'anima, l'intera sala è impazzita. Perché ogni volta che sul video passava un frame con un infermiere, partivano gli applausi. Perché gli operai che hanno fatto il miracolo erano là, e sono stati premiati, e sono stati applauditi. Ed erano loro, gli infermieri, e i tecnici, e i medici, ad applaudire. E mi sono commosso perché mi sono venuti in mente quei momenti, nei quali c'era chi donava i soldi per l'Ospedale e chi l'ha attaccato sui giornali. La Storia renderà giustizia a tutti, io ne sono certo. Perché chi salva una vita salva il mondo intero. E là, in quel posto, di vite ne sono state salvate molte. Ci sentiamo dopo l'estate, sperando in più risate e meno lacrime.