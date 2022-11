Transizione amministrativa, Fontana: burocrazia troppo lenta

Confronto tra rappresentati delle Istituzioni per tracciare un quadro di sintesi degli strumenti per una PA più moderna ed efficiente, con riferimento ai temi della digitalizzazione, trasparenza, partecipazione, legalità e democrazia amministrativa. Se ne discute questa mattina al Palazzo Pirelli di Milano al convegno "La transizione amministrativa: strumenti e percorsi per una PA efficace". Presenti, tra gli altri, anche l'avvocato Guido Camera, Presidente dell'Associazione Italiastatodidiritto, Bernardo Giorgio Mattarella, Professore Università LUISS di Roma e Alfredo Ferrante, Dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Nel suo intervento il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha sottolineato come la burocrazia troppo spesso "non si renda conto che i tempi che utilizza sono incompatibili con una società legata al mondo reale. Non possiamo accettare - ha proseguito Fontana - che la pubblica amministrazione dal momento in cui progetta un'opera al momento in cui inizia il cantiere passano tre anni, sempre che qualcuno non abbia fatto un ricorso al Tar". Ricorsi al Tar che spesso sono pretestuosi e non fanno altro che allungare ulteriormente i tempi di relizzazione delle opere pubbliche.



