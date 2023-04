ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

La verità, finalmente, sulla sanità lombarda. Il commento

Aspettate un attimo, perché mi sto confondendo. Non hanno mica passato tre anni a reti unificate (senza grosso riscontro sugli elettori, visto che ha stravinto Attilio Fontana per la seconda volta), a dirci che la sanità lombarda era una eccellenza che faceva schifo, perché con il Covid avrebbe fatto pasticci? Pasticci, pasticci? Pasticci che poi, magicamente, non sono riusciti ad approdare in nessun tribunale - almeno ad oggi - perché tutte le accuse sono state archiviate e ne rimangono in piedi solo due (un ricorso contro l'archiviazione sui camici, e Bergamo, dove c'è mezzo dentro pianeta), ed entrambe non attengono alla qualità della sanità ma alla politica. Eh però vedete? La sanità lombarda fa schifo. Orrenda. Poi io non ci capisco più nulla, e mi sto confondendo, perché la Fondazione Gimbe, nel suo rapporto, dice un'altra cosa. Nota a margine, la Fondazione Gimbe è stata tra i più feroci detrattori della gestione sanitaria lombarda del Covid, tre anni fa. Oggi, boh. Oggi diffonde un rapporto che dice che la mobilità sanitaria vale circa 3 miliardi e mezzo.

Il report di Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria

Che cosa è la mobilità sanitaria? Diciamolo in soldoni: se uno parte dalla Toscana per curarsi in Lombardia, la Regione Toscana deve pagare alla Regione Lombardia i soldi della prestazione. Questi soldi sono quelli della "mobilità sanitaria", dove c'è la Regione che paga che evidentemente ha la sanità peggiore (altrimenti la gente non emigrerebbe) e quella che li riceve che ha la sanità migliore. Bene. Indovinate un po'? Gli ospedali e i centri d'eccellenza sono tutti al Nord. E indovinate un po'? Tra le Regioni che attirano di più la migliore è la Lombardia, con il 20,2 per cento di quei 3,3 miliardi. Poi c'è l'Emilia Romagna con il 16,5 e infine sul podio il Veneto con il 12,7.

Quindi, ricapitolando, la Fondazione Gimbe, in prima linea nel dire che la sanità lombarda faceva schifo schifo schifo emette un report che dice che la sanità lombarda faceva tanto schifo da attirare, anche negli anni del Covid, un sacco di gente dalle altre regioni perché ha una sanità migliore. Altra cosa, per i fan di Vincenzo De Luca che vorrebbe fare il terzo mandato: la Campania è la Regione che ha minor attrattività e che ha maggior tasso di espulsione verso le altre regioni, Lombardia ed Emilia Romagna in testa. Come si diceva una volta, qualcosa vorrà pur dire.