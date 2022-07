La via dello shoppin ha una radio, ecco "Montenapoleone Channel"

Nel quadrilatero della moda milanese, "Montenapoleone District" ha creato una vera e propria emittente radiofonica che "esporterà'" in tutto il mondo i suoni e le suggestioni che hanno contribuito a rendere esclusivo il passeggio tra le vetrine del centro meneghino. L'emittente si chiama "Montenapoleone" Channel, trasmette sul web e nasce dalla partnership tra MC2, il bouquet di radio digitali che fanno capo a Radio Monte Carlo Network, e l'associazione del distretto milanese che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi nelle vie di Montenapoleone, Sant'Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesu', Bagutta, San Pietro all'Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner: il canale propone musica contemporanea, Smooth Electronic, French Pop e Electronic Groove, ispirata al mondo della moda, dalle passerelle allo shopping di lusso, e del jet set internazionale.

"Montenapoleone" Channel viene distribuito su tutte le piattaforme digitali di MC2

"Montenapoleone" Channel viene distribuito su tutte le piattaforme digitali di MC2 (sito Web, APP, smart speaker e su tutti i principali aggregatori), e utilizzato da Montenapoleone District per promuovere le proprie attivita' e per creare un canale di comunicazione e intrattenimento a beneficio di una clientela sempre piu' esigente ed esclusiva. Un canale, unico per posizionamento, efficace anche per le pianificazioni pubblicitarie in digital audio. Obiettivo di Montenapoleone District è far conoscere le prestigiose vie del Quadrilatero della moda, non solo come tempio dello shopping e del lifestyle, ma anche come luoghi in cui storia, tradizione, creativita' e innovazione si fondono. MC2, e' una società del Gruppo Radio Monte Carlo Network, esclusivista del marchio Radio Monte Carlo nel mondo, che nel 1976 ha lanciato in Italia la prima radio nazionale in FM, Rete 105, e successivamente Radio Monte Carlo nel 1987 e Virgin Radio nel 2007, creando il primo gruppo radiofonico privato con 9.5 mln di ascoltatori al giorno. Le radio sono state poi cedute a Mediaset nel 2018. Oggi il Gruppo e' particolarmente concentrato sulle Digital Radio, che considera le radio del futuro. MC2 e il bouquet delle 14 web radio collegate generano oltre 18 milioni di impression audio al mese