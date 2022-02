La vita di Formigoni diventa un film: "Roberto F." alla Cineteca di Milano

La vita di Formigoni diventa un film: in sala Roberto F.

Roberto Formigoni torna in scena. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 20 e alle 21.30 alla Cineteca di Milano (MIC) sarà proiettato in anteprima il film "Roberto F.", un film scritto da Pino Farinotti, per la regia di Nicolò Tonani con la partecipazione dell'ex governatore della Lombardia, di cui il film promette di fare "ritratto intimo e coraggioso". L'ex Governatore sarà presente in sala.

Roberto F., la sinossi del film su Formigoni

SINOSSI: Un ritratto forte e a tratti amaro dell'ex Governatore della Regione Lombardia Roberto Formigoni. Un'occasione imperdibile per ripensare alle politiche dei suoi tre mandati e soprattutto per scoprire un uomo oggi lontano dalle cariche politiche e dai riflettori delle cronache. Roberto Formigoni dialoga in sala con Matteo Pavesi, Direttore di Cineteca Milano. Prenotazione obbligatoria sul sito www.cinetecamilano.it

fabio.massa@affaritaliani.it