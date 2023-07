La vittoria di Fontana è la sconfitta della vecchia Procura. E di Report

E adesso che cosa rimane? La sofferenza di tre anni, che sono lunghi. Il caso camici è una sconfitta epocale per chi ha indagato, e per chi ha cavalcato quella inchiesta per fini politici. Epocale. Perché la procura non si è fermata, dopo il primo proscioglimento. È andata avanti, ha fatto ricorso. Questa sconfitta è di quei magistrati che hanno portato avanti una inchiesta che semplicemente non si sarebbe mai dovuta fare perché era palese che nessuno aveva rubato nulla, che non era stato fatto niente contro i cittadini e contro l ente. E mi viene da dire che molto prima dei giudici sono stati proprio i cittadini ad assolvere Fontana rivotandolo massicciamente.

Report: oggi la Santanchè, ieri Fontana

In questi giorni di Report contro Santanché viene da ricordarsi di quando lo stesso giornalista e la stessa trasmissione hanno attaccato ferocemente Fontana. Chissà se stasera chiederanno scusa perché questa sconfitta epocale della Procura di Milano ha molti padri, e uno di questi è indubbiamente il programma Rai. Che cosa rimane? Rimane la paura dei funzionari a firmare qualunque cosa, rimangono le vite tritate, le notti insonni. E un gruppo, quello composto tra gli altri da PierAttilio Superti, che è più coeso che mai, di quella coesione dei commilitoni sotto le bombe mediatiche.