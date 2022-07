La Wine Media Conference la prima volta in Europa selezionata la Lombardia

La Wine Media Conference, fondata nel 2008, è un evento mondiale dedicato al settore del vino che riunisce ogni anno wine blogger, giornalisti di settore, wine media tradizionali, influencer dei social media e operatori di settore, in particolare statunitensi, offrendo un'occasione unica di incontro. I professionisti esperti di vino partecipano per migliorare e arricchire le proprie competenze e per conoscere e raccontare all'esterno i territori del vino più importanti del mondo.

La Wine Media Conference viene organizzata ogni anno in una location diversa

La Wine Media Conference viene organizzata ogni anno in una location diversa: nel 2021 si èsvolta a Eugene, in Oregon. Nel 2022, dal 27 settembre al 3 ottobre, per la prima volta arriverà in Europa. Gli organizzatori hanno scelto la Lombardia e più precisamente la sponda lombarda delLago di Garda. Si tratta di un risultato storico per la conferenza e per la nostra Regione che è quindi la primarealtà europea a cimentarsi con la gestione di questo importante evento internazionale di settore.L'iniziativa si propone di valorizzare e far scoprire la Regione Lombardia come terra di vinistraordinari e meta turistica di alto livello presso un target nazionale e internazionale.

Presente anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

Alla conferenza di presentazione della manifestazione hanno partecipato Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Regione Lombardia, Giovanna Prandini presidente Ascovilo, Laura Donadoni divulgatrice della cultura del vino italiano in USA con il collegamento video di Allan Wright presidente Wine Media Conference.La conferenza di tre giorni si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre all'Hotel Acquaviva del Garda di Desenzano. Durante la conferenza sono previste diverse attività di divulgazione e degustazione tra cui Educational sessions, Discovery sessions, Live Wine Social, pranzi e cene a tema con abbinamento dei vini.Nei giorni precedenti e successivi alla conferenza si svolgeranno 6 escursioni che coinvolgeranno 7 consorzi di Tutela del Vino di Lombardia.Servizio realizzato da Nick Zonna