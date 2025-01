Lab Evo, presentata a Milano la nuova forma del benessere personalizzato

Presentata a Milano la startup italiana Lab Evo

Presentato a Milano il nuovo brand ideato da Matteo Nobili che celebra la prevenzione e la longevità: Lab Evo. Tra i tanti ospiti presenti l’étoile dell’Opera di Parigi e direttrice dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato, accompagnata dal marito e direttore sportivo della Roma Federico Balzaretti, gli influencer Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, lo stilista Alessandro Enriquez, l’attore e sportivo Alvise Rigo e la content creator Giulia Calcaterra.

Diagnostica avanzata, nutraceutica innovativa e telemedicina

Lab Evo, startup italiana che opera nel settore healthcare, presenta una nuova era di benessere accessibile e personalizzato ridefinendo il concetto di prevenzione e innovazione. Unendo diagnostica avanzata, nutraceutica innovativa e telemedicina, l'azienda ridefinisce il concetto di cura di sé, mettendo la scienza e la tecnologia al servizio della salute quotidiana.

Lab Evo lancia la sua innovativa piattaforma digitale, che permette agli utenti di accedere a 29 check-up personalizzabili – power, vitamine, stress, sonno, cardio per citarne alcuni - comodamente da casa tramite device o pungidito, ricevendo i risultati del referto sanitario direttamente sul proprio dispositivo cellulare e mail in 48/72h. Gli utenti possono creare pacchetti diagnostici mirati, esplorare soluzioni nutraceutiche avanzate e consultare medici di medicina generale tramite video-consulti, rendendo la prevenzione e il monitoraggio della salute semplici e a portata di click.

Matteo Nobili (ceo di Lab Evo): percorso integrato verso il benessere

“La nostra missione - ha sottolineato Matteo Nobili, CEO di Lab Evo - è trasformare la salute in un’esperienza quotidiana e accessibile. Con la nostra piattaforma vogliamo offrire soluzioni che uniscano innovazione tecnologica e attenzione ai bisogni individuali, rendendo il benessere semplice e naturale”. Il 2025 segna inoltre l’introduzione della linea di nutraceutica di Lab Evo: integratori alimentari personalizzati per rispondere a specifiche esigenze della vita moderna come energia, concentrazione, sonno, digestione o ancora salute dei capelli. Ogni prodotto è il risultato di un’approfondita ricerca scientifica, con formulazioni combinate in pratici sachet giornalieri contenenti 3 o 4 capsule. Questa sinergia tra diagnostica avanzata e soluzioni nutraceutiche offre agli utenti un percorso integrato verso il benessere. “Ciò che ci rende unici è la capacità di unire innovazione tecnologica e attenzione ai dettagli, creando una sinergia tra analisi e soluzioni pratiche, siamo il punto di riferimento per chi cerca di migliorare la propria salute con consapevolezza e strumenti su misura” conclude Nobili.