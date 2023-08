Ladro nella dimora milanese di Fürstenberg e Matilde Borromeo: arrestato

E' riuscito ad introdursi in una delle abitazioni più prestigiose del centro di Milano nella speranza di ricavarne un ingente bottino. Ma è stato arrestato e denunciato per furto, tradito da un "semplice" anello che si era messo in tasca. La dimora in questione è un palazzo duecentesco tra il Duomo e Sant'Ambrogio, nel quale abitarono dal 2011 alla separazione avvenuta nel 2019 Antonius Hugo Egon zu Fürstenberg e la contessa Matilde Borromeo Arese Taverna, sorella di Lavinia e Beatrice.

Il ladro scoperto dai domestici: sfuma il colpo da 100mila euro

Protagonista del raid un 20enne marocchino, che è riuscito a introdursi nella casa nella mattinata di giovedì mattina. E' riuscito a riempire alcuni sacchi di plastica con gioielli, oggetti tecnologici, soprammobili. Ma è stato sorpreso dalla coppia di domestici che ancora vivono nell'abitazione, che lo hanno bloccato ed hanno poi chiamato le forze dell'ordine. Purtroppo per il giovane, il furto tecnicamente non è stato solo tentato: come riferisce Repubblica si era infatti già intascato una fede con inciso il cognome Fürstenberg. Questo ha determinato l'effettiva imputazione per il reato di furto. Il suo arresto è stato convalidato ed il 20enne è finito a San Vittore. Il valore del bottino accumulato in pochi minuti è stato stimato in 100mila euro.