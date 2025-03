Lady Gaga, tour mondiale a sorpresa. C'è anche Milano: doppia data il 19 e 20 ottobre

Dopo l’uscita del suo settimo album Mayhem, Lady Gaga ha annunciato a sorpresa un tour mondiale che, tra l’autunno e l’inverno, la porterà anche in Europa. L’artista statunitense approderà in Italia con due concerti previsti all’Unipol Forum di Milano, il 19 e 20 ottobre 2025.

La popstar ha rivelato la notizia direttamente sui suoi profili social, spiegando di non aver inizialmente previsto un tour per quest’anno, ma di essersi lasciata travolgere dall'entusiasmo del pubblico per il nuovo disco: “Non pensavo di andare in tour quest’anno dopo i miei show a Singapore, ma l’incredibile risposta al nuovo album mi ha spinto ad andare avanti”, ha scritto.

Dal Coachella all'Europa

Il tour, intitolato The Mayhem Ball, prenderà il via ad aprile con una performance al Coachella, per poi toccare città come Città del Messico, Rio de Janeiro, Singapore, varie tappe negli Stati Uniti e in Canada durante l’estate, prima di arrivare in Europa in autunno.

“Abbiamo scelto arene che mi danno l’opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che non è possibile negli stadi, e onestamente non vedo l’ora”, ha aggiunto Gaga. “Questo show è pensato per essere un’esperienza teatrale ed elettrizzante, che porta Mayhem in vita esattamente come me la sono immaginata”.