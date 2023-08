Lago di Como, turista francese di 76 anni muore annegato

Tragedia sul lago di Como: a Pescallo, frazione di Bellagio, un turista francese 76enne ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. Non è infatti riemerso ed è subito scattato l'allarme. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno recuperato l'uomo a sette metri di profondità, l'hanno riportato a riva e i soccorritori del 118 hanno tentato le operazioni di rianimazione, che tuttavia non hanno avuto buon esito.