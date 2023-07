Lago di Garda, gli accoppiamenti selvaggi del pesce siluro. VIDEO

Lago di Garda, gli accoppiamenti selvaggi del pesce siluro

Lago di Garda alle prese con la problematica proliferazione del pesce siluro. Come racconta Brescia Oggi, è ormai facile per i pescatori imbattersi nel basso lago in coppie impegnate nella "frega". Attività alla quale si dedicano indisturbati. Come conseguenza, gli stessi pescatori nei mesi successivi raccolgono sempre più frequentemente esemplari di siluro, e sempre più grandi. Un bene? No, perchè questi pesci si nutrono voracemente delle altre specie ittiche lacustri, andando ad intaccare gli equilibri dell'ecosistema.