Larusmiani, primo negozio ibrido nel Quadrilatero con Deloitte

Deloitte e Larusmiani presentano il primo negozio ibrido del Quadrilatero della moda milanese che permetterà un’esperienza di shopping “phygital” e rivoluzionaria, un laboratorio innovativo accessibile a tutti i clienti, abilitato dalle ultime tecnologie di mercato al passo con i nuovi trend del mondo Retail.

Larusmiani, tra ologrammi dei prodotti e try-on virtuali

Recita il comunicato stampa: "All’interno dello store del futuro, la boutique Larusmiani di via Verri 10 recentemente inaugurata, i clienti potranno vivere un’esperienza coinvolgente, immersiva e in continua evoluzione, grazie a soluzioni tecnologiche innovative, selezionate da Deloitte Officine Innovazione, come un ologramma in grado di proiettare un'immagine tridimensionale dei prodotti, un try-on virtuale che permette al cliente di provare i capi in un camerino virtuale senza la necessità di indossarli fisicamente e un’infrastruttura di telecamere capace di analizzare i dati del traffico all’interno del negozio, per una gestione più strategica degli spazi e delle modalità espositive del negozio. Nei primissimi giorni dall'apertura, lo store ha ricevuto più di 200 visitatori e ha registrato quasi 300 interazioni con le soluzioni tecnologiche".

Lusso, heritage e nuove tecnologie

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione con un brand iconico come Larusmiani – hanno dichiarato Umberto Andreozzi e Giovanni Faccioli, rispettivamente Partner Deloitte Digital e Deloitte Global Fashion&Luxury Practice CoLeader – Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza in store in grado di unire lusso, heritage e nuove tecnologie per coinvolgere e ispirare i clienti. Si tratta del primo Luxury Experience Lab di Deloitte al mondo e lo abbiamo voluto realizzarlo proprio nel Quadrilatero della moda a Milano, unendo la storia di un brand storico di Montenapoleone con la capacità di innovazione di un network globale come Deloitte”.