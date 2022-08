Lavoratori in nero e un clandestino, sospesa attività nel mantovano

I carabinieri, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, durante l'ispezione ad una azienda agricola di Cavriana, in provincia di Mantova, hanno scoperto la presenza di tre lavoratori non in regola su 16 dipendenti totali.

Uno di loro era sprovvisto di permesso di soggiorno

Uno di loro, oltre a lavorare 'in nero', era sprovvisto del titolo di soggiorno e quindi clandestino nel territorio nazionale. Dopo i controlli, per i gestori dell'azienda è scattata la sospensione dell'attività sia per lavoro 'in nero' che per motivi di sicurezza sul lavoro. La prefettura di Mantova ha inoltre avviato alcuni accertamenti per verificare la regolarità della posizione di un centro di accoglienza straordinaria nel mantovano che ospita i tre lavoratori irregolari.