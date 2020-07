Lavori sulle linee M2 ed M5. A Roma si discute il prolungamento sino a Monza

Ci saranno modifiche al servizio serale delle linee 5 e 2 della metropolitana di Milano per una serie di lavori sulla rete che partiranno da lunedì. Lo comunica in una nota Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in citta'. Alla stazione Duomo della linea 1 inizieranno invece, sempre da lunedi', gli interventi per lo spostamento della linea dei tornelli. Un intervento necessario per ampliare l'area di deflusso dei passeggeri. Il cantiere non modifichera' il servizio: i lavori, che termineranno ‪il 4 settembre, saranno suddivisi in piu' fasi per permettere l'accesso e l'uscita dei passeggeri dalla stazione. A seguito del completamento della terza torre di City Life la linea M5 sara' interrotta, ‪dal 20 luglio al 28 agosto, tra le stazioni di Lotto e Domodossola. Nella tratta interessata, ‪dal lunedi' al venerdi'‬ dalle ore 21.30, il servizio sara' effettuato con bus sostitutivi, mentre lungo le tratte di Domodossola-Garibaldi e San Siro Stadio-Lotto gli spostamenti saranno garantiti con un treno navetta che viaggera' su un unico binario. Sulla linea M2 proseguono i lavori di rinnovo della linea aerea sul ramo di Cologno. ‪Dal 20 luglio al 28 agosto, ‪dal lunedi' al venerdi', le ultime corse intorno alla mezzanotte tra Cologno Nord e Cascina Gobba saranno effettuate con bus sostitutivi.

