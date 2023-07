Lavoro: da Regione Lombardia 25 mln per formazione professionale

La Lombardia, regione italiana con il piu' alto numero di iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale, si impegna a rispondere alle esigenze delle aziende che necessitano di capitale umano formato e competente. Va in questa direzione il provvedimento della Giunta regionale che, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, nei giorni scorsi ha previsto un ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro per la Formazione Professionale. Salgono cosi' a 340 milioni di euro le risorse complessive a disposizione della Formazione.

"Quello lombardo è un sistema di riferimento per il nostro Paese"

"Quello lombardo e' sicuramente un sistema di riferimento per il nostro Paese. Non e' solo una questione di numeri, deve esserlo sempre di piu' anche a livello qualitativo", ha affermato l'assessore Tironi. "Come accade anche per altri fronti su cui Regione Lombardia e' impegnata, facendo i conti con un mondo sempre piu' globalizzato, dobbiamo pensare al confronto con le eccellenze internazionali" ha aggiunto "Per questo continuiamo a lavorare sui percorsi, cercando di intercettare i bisogni occupazionali dei prossimi anni e rispondendo alla vocazione manifatturiera che contraddistingue il nostro territorio", ha proseguito l'assessore Tironi.