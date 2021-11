Lavoro e disabili, Rizzoli: "Da Regione 58 milioni di euro"

Ammontano a 58 milioni di euro le risorse che Regione Lombardia mette in campo per il biennio 2022-2023 a favore dell'occupazione delle persone disabili, categoria a cui Regione Lombardia dedica da sempre grande attenzione.

"Dopo interventi di tipo emergenziale post pandemico è giunto il momento di intraprendere azioni più incisive", ha dichiarato l'assessore alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli in occasione del 'comitato disabili' riunito a Palazzo Lombardia.

L'impegno della Regione è rivolto alla filiera dell'istruzione e formazione professionale come a quella lavorativa ed interesserà soprattutto i giovani con disabilità, a cui è riservata una quota pari al 30% delle risorse, considerando che si tratta di una popolazione in continuo aumento.

La riunione del comitato è stata l'occasione per porre l'accento sulle priorità e per presentare la nuova linea di azione: tra le iniziative più rilevanti risultano l'estensione di Dote Impresa ad una platea più ampia di datori di lavoro, per permettere l'accesso anche agli enti pubblici economici, e l'integrazione delle persone con disabilità nei processi di digitalizzazione.

I progetti volti all'acquisizione di competenze digitali saranno finanziati con una quota pari 5 milioni di euro proveniente dal Fondo 2021.

Riguardo al prossimo biennio, l'assessore con delega al lavoro ha sottolineato l'importanza di destinare le risorse non solo alla categoria dei lavoratori disabili ma anche a sostegno delle disabilità di tipo relazionale.

"Il nostro Assessorato - ha spiegato Rizzoli - sta lavorando alla creazione di ambiti formativi orientati alla valorizzazione delle capacità peculiari di ciascuno, per garantire obiettivi assunzionali in contesti lavorativi concreti"