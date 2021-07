Lavoro, Fontana: accordo licenziamenti equilibrato, Lombardia riparte



'Mi sembra che abbiano raggiunto un accordo equilibrato e speriamo che presto non ce ne sia piu' bisogno, che ricominci un'attivita' piena e completa'. Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando all'assemblea annuale di Assolombarda, risponde a chi gli chiedeva un commento sull'accordo raggiunto tra il governo Draghi e le parti sociali sullo sblocco dei licenziamenti.



Quanto al rilancio economico della Lombardia, prosegue Fontana: "noi siamo assolutamente convinti che i numeri dimostrino che ci sono tutte le condizioni per continuare, nemmeno ripartire, in maniera molto positiva. Quindi guardiamo con un certo ottimismo al futuro. Dobbiamo concludere la vaccinazione. L'unico punto su cui dobbiamo insistere è quello".