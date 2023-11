Lavoro, la provincia di Milano è la capitale della logistica

Dati che fanno ben sperare quelli che riguardano la logistica a Milano e provincia. Come riporta Il Giorno parliamo di aziende che fatturano 27,3 miliardi, il 30% del valore generato sul territorio nazionale. In termini di occupazione in Italia gli addetti sono 1,16 milioni, di cui 211.945 nella regione (il 18,27%, circa uno su cinque).

Il trasporto terrestre delle merci e tramite condotte catalizza il 49,8% degli impiegati. Seguono magazzinaggio e attività a supporto dei trasporti (38,2%), servizi postali e attività di corriere (8,5%), trasporto aereo (2,6%), trasporto marittimo e per vie d’acqua (0,9%). L’epicentro, scrive il Giorno, è in provincia di Milano con 105mila occupati. Seguono Varese (21.500), Brescia (18.500), Pavia (17.000), Monza Brianza (14.000), Bergamo (9.000), Cremona (5.700), Como (5.000), Mantova (4.500), Lecco (4.000), Lodi (3.800) e Sondrio (3.700).