Lavoro, la storia di Juan: dall'Argentina a Milano con Openjobmetis

Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, dopo l’accordo sottoscritto la scorsa estate con Confartigianato Imprese Catanzaro, Albatros (rete nazionale di professionisti e imprese specializzata nella tutela delle realtà locali) e AIA – Associazione Italo Argentinos, realtà senza scopo di lucro per le relazioni di scambio tra l’Italia e le comunità di persone italo discendenti, ha potuto avviare l’iter per rivolgersi alle persone che oggi risiedono inArgentina, in possesso di cittadinanza italiana, disposte a considerare l’opportunità di venire a vivere e a lavorare in Italia.

La storia di Juan: dall'Argentina a Milano

Il primo frutto di questa nuova intesa internazionale ha portato Juan José, 44 anni, e la sua famiglia (composta da moglie e due bambini di 5 e 7 anni) a trasferirsi nell’hinterland milanese, dove potrà lavorare come manutentore esperto presso un’azienda metalmeccanica. Una professione molto richiesta, e per la quale aveva già maturato un’ottima esperienza in Argentina: due asset importanti che contribuiscono a colmare quel mismatch professionale che tutto il mercato del lavoro oggi sconta.“Sono contento di aver avuto quest’opportunità e grato a tutte le realtà che mi hanno consentito di intraprendere una nuova strada di crescita lavorativa e di realizzare il mio progetto di far crescere in Italia i miei figli” – ha spiegato Juan José.

Pomarolli (Openjobmetis): "Una lunga esperienza in tema di accoglienza"

"Il link tra Confartigianato Catanzaro e l’Associazione Italo Argentinos ci offre l’occasione per rivolgere i nostri servizi di ricerca e selezione del personale a tutte le persone che vivono in Argentina in possesso di cittadinanza italiana o impegnate nell’iter burocratico di richiesta della stessa – spiega Daniela Pomarolli, Head of International Recruitment di Openjobmetis. -La nostra è del resto una lunga esperienza in tema di accoglienza in Italia dei più vari professionisti provenienti dall’estero per numerosi ambiti di attività.”

Le persone interessate all’opportunità di trasferirsi in Italia grazie alla collaborazione delle 160 filiali Openjobmetis attive su tutto il territorio nazionale possono scrivere all’indirizzo: argentina@openjob.it.