Lavoro, Unioncamere: prosegue ripresa occupazione in Lombardia





Prosegue la ripresa dell'occupazione in Lombardia nonostante un aumento delle cessazioni. Crescita concentrata nei contratti a termine e picco di avviamenti nelle costruzioni ed edilizia. E' quanto emerge da una stima di Unioncamere. In Lombardia le informazioni sui flussi in entrata e in uscita dal mercato del lavoro, provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie, evidenziano nel terzo trimestre 2021 un saldo positivo di circa 25 mila posizioni tra contratti avviati (446 mila) e cessati (421 mila). "Si tratta di un dato in lieve ridimensionamento rispetto all'anno scorso - spiega lo studio - per via della maggiore crescita delle cessazioni (+25,7%) rispetto agli avviamenti (+21,5%); va pero' ricordato che nel 2020 gli avviamenti - e soprattutto le cessazioni - erano fortemente ridotti per effetto dell'emergenza sanitaria e dei provvedimenti nazionali a difesa dell'occupazione". Il confronto con il 2019 mostra invece un miglioramento del saldo nel terzo trimestre 2021: la variazione di avviamenti e cessazioni, positiva in entrambi i casi, appare infatti piu' marcata per i primi (rispettivamente +8,4% e +5,2%). Il saldo positivo e' frutto quasi esclusivamente della crescita dei contratti a termine (+31 mila), mentre si conferma negativa la dinamica delle posizioni a tempo indeterminato (-8 mila).