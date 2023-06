Le bugie di Alessandro Impagnatiello. Il collega: "Negava di avere un figlio"

Alessandro Impagnatiello non la raccontava giusta ai suoi colleghi. Secondo cui - come riportano alcune testimonianze raccolte dalla trasmissione "Ore 14", in onda su Rai Due - il killer di Giulia Tramontano raccontava "di aver lasciato la 29ene"e ometteva "di avere un figlio". Ai colleghi aveva raccontato di aver interrotto la relazione con Giulia dopo aver incontrato un'altra ragazza. In realtà, Impagnatiello portava avanti due storie parallele.

La testimonianza: "Inventa cose, un sacco di bugie"

Continua il suo collega: "Lavoro qui da dieci anni, lui è arrivato 6-7 anni fa. Dopo 8 mesi dal suo ingresso, abbiamo scoperto, tramite amici che lavoravano di là, che avesse figli". Eppure Impagnatiello ha sempre negato. "Inventa cose - aggiunge chi lo affianca sul posto di lavoro - un sacco di bugie, ormai lo conoscevamo".